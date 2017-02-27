Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006 написав:Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.
ты свои байки расскажи меняле, который в 11:20 принял по 24,5 а теперь не знает что с ним делать. С 11:30 до сейчас у него никто не хочет покупать по любому курсу, потому что выжидают. Может по 24.20 пойдут продажи.
Востаннє редагувалось SILVER_UA в Пон 30 гру, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
fin написав: к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!
У вас с баксиком явный перебор. 0,5% населения земли, а держите на руках 4% всего баксикового нала. (Это не я, это официальные данные ФРС). Явно что-то знаете или наоборот не знаете. Осторожнее, плиз! Я за вас переживаю.
Так и я ж об этом. А можно пруфов, ссылок ? И 4% это сколько в абсолютных величинах ?
нашел некоторые данные, правда не ФРС и лишь 2015 года. Сейчас полагаю запросто за 100 млрд улетели. Это при обьеме гривневой денежной массы в 2 раза меньше. Вот и ответ на нестабильнось гривны - сугубо на рогах оленей, которые нам тут клятвенно рассказывают, что исключительно бабочками какают, даже не углубляясь в инные подробности.
Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.
Libo написав:Лет через десять золото будет стоить уже тыщ десять за унцию. Будешь локти кусать. Ты тут новенький, не слышал наверно о Законе одного грамма золота Либо. Он гласит: во все времена в истории человечества стоимость жизненных потребностей обычной семьи составляла 1 грамм золота. При любой общественно-экономической формации. И так будет впредь. Независимо от разных курсов и номинальных стоимостей. Унция золота - и ты нормально проживешь месяц при любых властях. А сколько эта унция стоит - 300 или 10000 каких-нибудь луидоров - не имеет принципиального значения.
Есть время когда нужно покупать, а есть врема когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро или серебро.