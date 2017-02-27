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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32913292329332943295>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:24

  SILVER_UA написав:
  proftpd66 написав:Для тех кто в танке :
Скунс обвалил курс ?

Вылазь из танка, укргаз с самого утра воскресенья светил 24,30 и не менял его на своем сайте.


Он как раз обвалил, мало кто видел его курс , потому что там постоянно не выгодный курс.

Странно что он изменил курс не выходные, лояльве банки светили на гривну больше, по 25.5
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 30 гру, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:25

  SILVER_UA написав:
  asti написав:Уже вчера вечером у нас наклевывался откат - после обеда просили 25,30 - 25,40, а на вечер уже отдавали по 25 и брать дороже 24,7 не хотели, хотя днём можно было и 25,2 сдать...

сказочник, нигде никто не принимал дороже 25

24.85 что я видел и евро 27.2 в пике.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:27

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Скунс понизил курс в выходной день , станоо !

Зображення


Для тех кто в танке :

Скунс обвалил курс ?


1) в Скунса (якщо мова про банк Форвард) немає онлайн обміну валют
2) на вашому малюнку банг Укргаз із картками ПРОЗапас

почали святкувати НР?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:33

  Alex2006 написав:Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.

ты свои байки расскажи меняле, который в 11:20 принял по 24,5 а теперь не знает что с ним делать. С 11:30 до сейчас у него никто не хочет покупать по любому курсу, потому что выжидают. Может по 24.20 пойдут продажи.
Востаннє редагувалось SILVER_UA в Пон 30 гру, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:35

  Libo написав:
  fin написав: к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!


У вас с баксиком явный перебор.
0,5% населения земли, а держите на руках 4% всего баксикового нала. (Это не я, это официальные данные ФРС).
Явно что-то знаете или наоборот не знаете.
Осторожнее, плиз! Я за вас переживаю. :?


Так и я ж об этом. А можно пруфов, ссылок ? И 4% это сколько в абсолютных величинах ?

нашел некоторые данные, правда не ФРС и лишь 2015 года. Сейчас полагаю запросто за 100 млрд улетели. Это при обьеме гривневой денежной массы в 2 раза меньше. Вот и ответ на нестабильнось гривны - сугубо на рогах оленей, которые нам тут клятвенно рассказывают, что исключительно бабочками какают, даже не углубляясь в инные подробности.

Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.

https://ubr.ua/business-practice/person ... koi-334684
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38

  Proofy написав:
  SILVER_UA написав:
  asti написав:Уже вчера вечером у нас наклевывался откат - после обеда просили 25,30 - 25,40, а на вечер уже отдавали по 25 и брать дороже 24,7 не хотели, хотя днём можно было и 25,2 сдать...
сказочник, нигде никто не принимал дороже 25
24.85 что я видел и евро 27.2 в пике.
У нас принимали. Только у меня здавать уже нечего было...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:46

  SILVER_UA написав:
  proftpd66 написав:Для тех кто в танке :
Скунс обвалил курс ?

Вылазь из танка, укргаз с самого утра воскресенья светил 24,30 и не менял его на своем сайте.


аааа - зрозумів!!! proftpd66, коли пише про скунса, має на увазі укргазбанк!(чому пишу - наскільки мені відомо, скунсом народ називає іншу банківську установу)
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Лет через десять золото будет стоить уже тыщ десять за унцию. Будешь локти кусать.
Ты тут новенький, не слышал наверно о Законе одного грамма золота Либо. Он гласит: во все времена в истории человечества стоимость жизненных потребностей обычной семьи составляла 1 грамм золота. При любой общественно-экономической формации.
И так будет впредь. Независимо от разных курсов и номинальных стоимостей.
Унция золота - и ты нормально проживешь месяц при любых властях.
А сколько эта унция стоит - 300 или 10000 каких-нибудь луидоров - не имеет принципиального значения.

Есть время когда нужно покупать, а есть врема когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро или серебро.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:52

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Скунс понизил курс в выходной день , станоо !

Зображення


Для тех кто в танке :

Скунс обвалил курс ?


1) в Скунса (якщо мова про банк Форвард) немає онлайн обміну валют
2) на вашому малюнку банг Укргаз із картками ПРОЗапас

почали святкувати НР?
:mrgreen:


почему "скунс", это банк форвард??? УкрГаз!
proftpd66
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