edvardd Фиатные деньги печатаются в каких то диких масштабах, и маховик нарастает. ФРС помоему уже перешел к прямому финснсированию бюджетного дефицита, ибо портфель трежерис внешние игроки уже распродают. Я не уверен что золото станет прям защитной гаванью, но что реальные активы в долларах будут дрожать, сомнения нет. Вопрос лишь на сколько. По отношению к фндовому рынку они уже сильно недооценены.
kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет. Угадать что-то наперед в нашей стране нереально. Но вот вопрос постфактум. По поводу нынешних прыжков. Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу. И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85. Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его. Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00. Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро. И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли. Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
Вчорашній обмін полоненими, та вранішня інформація о домовленностях по газу он як рубель московитів підкинуло десь о 9-ій годині: Я так міркую, те і на нашу валюту позитивно подіяло! Та зараз все повертається до того з чого почало.
ВО
З прийдешнім Новим роком!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.