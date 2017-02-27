kluychkooleg написав:

Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет.Угадать что-то наперед в нашей стране нереально.Но вот вопрос постфактум.По поводу нынешних прыжков.Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу.И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85.Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его.Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00.Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро.И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли.Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?