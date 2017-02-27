RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3292329332943295>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:54

  Libo написав:
  edvardd написав:золото в 20м году упадёт ниже 1000, тогда и надо брать...


$1800 8)

я не возражаю, просто после призывов на 1500 брать, а потом 1000 могут в табло настучать...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 20.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:56

Пошло обратное движение, вверх!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:56

Миняйлы немного подняли прием
24,10-15 / 24,30-40

первая волна пошла откупать
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36713
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8365 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кременчуг. 20 коп тоже прибавили Берут по 24
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 475
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:12

edvardd
Фиатные деньги печатаются в каких то диких масштабах, и маховик нарастает.
ФРС помоему уже перешел к прямому финснсированию бюджетного дефицита, ибо портфель трежерис внешние игроки уже распродают.
Я не уверен что золото станет прям защитной гаванью, но что реальные активы в долларах будут дрожать, сомнения нет. Вопрос лишь на сколько.
По отношению к фндовому рынку они уже сильно недооценены.
Shummi
 
Повідомлень: 351
З нами з: 08.12.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:14

Спробую допустити таке...

  kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет.
Угадать что-то наперед в нашей стране нереально.
Но вот вопрос постфактум.
По поводу нынешних прыжков.
Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу.
И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85.
Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его.
Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00.
Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро.
И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли.
Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?


Вчорашній обмін полоненими, та вранішня інформація о домовленностях по газу он як рубель московитів підкинуло десь о 9-ій годині:
Зображення
Я так міркую, те і на нашу валюту позитивно подіяло!
Та зараз все повертається до того з чого почало.

ВО

З прийдешнім Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:16

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
да принос идет,этого я и боялся, вчера слить не успел, были мероприятия, теперь будем ждать.


А нерви маєте "залізні"? Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:19

  zzzzzz написав:Миняйлы немного подняли прием
24,10-15 / 24,30-40

первая волна пошла откупать

затарят жаждущих и снова вниз
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:20

завтра обменник работают?

50к грн хочу получить через слив бакса чтобы пополнить депо до 31.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 22.12.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...
Andrew_
 
Повідомлень: 363
З нами з: 16.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3292329332943295>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16480 2027034
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 16:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1492174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80211)
30.12.2019 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.