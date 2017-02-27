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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:24
proftpd66 написав:
пополнить депо до 31.
а толку? дата проводки ж не раніше 01.03.2020
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greenozon
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:26
greenozon написав: proftpd66 написав:
пополнить депо до 31.
а толку? дата проводки ж не раніше 01.03.2020
примат и монобанк работают без овердрафта по факту оплаты, а не по факту зачисления.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27
proftpd66 написав:
почему "скунс", это банк форвард??? УкрГаз!
Потому что есть уже достаточно устоявшееся терминология и скунс - это форвард.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27
Andrew_ написав:
Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...
"загон окончен" - Сказав "загонщик (Тот, кто загоняет, выгоняет зверя на охотников при облаве)"?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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