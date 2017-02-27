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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3293329432953296>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:пополнить депо до 31.

а толку? дата проводки ж не раніше 01.03.2020
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:26

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:пополнить депо до 31.

а толку? дата проводки ж не раніше 01.03.2020


примат и монобанк работают без овердрафта по факту оплаты, а не по факту зачисления.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27

  proftpd66 написав:почему "скунс", это банк форвард??? УкрГаз!

Потому что есть уже достаточно устоявшееся терминология и скунс - это форвард.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27

  Andrew_ написав:Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...


"загон окончен" - Сказав "загонщик (Тот, кто загоняет, выгоняет зверя на охотников при облаве)"? :mrgreen:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:41

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:пополнить депо до 31.

а толку? дата проводки ж не раніше 01.03.2020


примат и монобанк работают без овердрафта по факту оплаты, а не по факту зачисления.


депозити в "приматі" нижче плінтуса, чого туди гнати ліквідність :)
от якщо встигли зробити собі "стовпчик" а АБ (18.5% річних), тоді я ще зрозумію..
його можна і треба "взрощувати" до мощного дуба!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да чудеса какие-то,я думал будет рост за отметку 25 по бидам,а тут такой прикол,бац и почти прилетели к межбанку...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:11

  somilitark написав:да чудеса какие-то,я думал будет рост за отметку 25 по бидам,а тут такой прикол,бац и почти прилетели к межбанку...

Знающие ребята на рынке получили сигнал, и курс пошел вниз.
Вы инсайда не знаете, поэтому и удивляетесь.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:13

  proftpd66 написав:завтра обменник работают?

50к грн хочу получить через слив бакса чтобы пополнить депо до 31.


Ого! А я все парюсь, щоб не дуже пролетіти
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:15

  somilitark написав:да чудеса какие-то,я думал будет рост за отметку 25 по бидам,а тут такой прикол,бац и почти прилетели к межбанку...

Значит никому не нужны эти заморские бумажки :D В супермакетах народ едой тарится, не протолкнуться. На рынке чего только не видела - больше всего, конечно, сегодня несли игрушек, но также бытовую технику, шмотки, велосипед, обои, раковину для кухни :shock: В банкомате на рынке вчера и сегодня стояла очередь. Вчера после обеда его даже загружали деньгами. Сегодня чтобы не отпустить клиента пришлось взять немного евро по 26.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто вчера слился, молодец
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