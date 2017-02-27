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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26
Andrew_ написав:
Кто вчера слился, молодец
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:41
Andrew_ написав:
Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...
Не варто відкидати імовірність росту курсу (здешевлення грн) після 7 січня і аж до розміщення перших семирічних ОВДП.
Описував в попередніх повідомленнях.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:51
Andrew_ написав:
Кто вчера слился, молодец
Та встигнете ви злитись ще не раз, після НР. Сьогодні усі масово здають бакси, в канторі гривні не вистачає, то звісно шо ціна впала, так кожен рік.
Тут важливо шо міжбанк встругне через кілька днів, а кантори то таке.
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