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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3294329532963297>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26

  Andrew_ написав:Кто вчера слился, молодец

Взял с полки пирожок)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:41

  Andrew_ написав:Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...

Не варто відкидати імовірність росту курсу (здешевлення грн) після 7 січня і аж до розміщення перших семирічних ОВДП.
Описував в попередніх повідомленнях.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:51

  Andrew_ написав:Кто вчера слился, молодец

Та встигнете ви злитись ще не раз, після НР. Сьогодні усі масово здають бакси, в канторі гривні не вистачає, то звісно шо ціна впала, так кожен рік.
Тут важливо шо міжбанк встругне через кілька днів, а кантори то таке.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:04

  vladus17 написав:
  somilitark написав:да чудеса какие-то,я думал будет рост за отметку 25 по бидам,а тут такой прикол,бац и почти прилетели к межбанку...

Знающие ребята на рынке получили сигнал, и курс пошел вниз.
Вы инсайда не знаете, поэтому и удивляетесь.



і ці знающіє рєбята знали що буде 23 коли було 28? :)))
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:13

Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Меня бы такой вариант устроил.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:23

  fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Меня бы такой вариант устроил.


залежить від результатів торгів на міжбанку 03.01.2020
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:24

  fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:26

  Pupsik написав:
  fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Меня бы такой вариант устроил.
залежить від результатів торгів на міжбанку 03.01.2020
Торги 3 числа будут абсолютно непоказательны.
Более менее картина начнет проясняться после рождества//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:32

  Alex2006 написав:Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.

Обменки зарабатывают на марже. Если у них клиент купил по 25.20, то они тут же вполне себе откупят по 25.00 ту же позицию. Для них важно сохранять паритет в кассе, сильный перекос по гривне или доллару - вероятен влет, они не играют в угадайку, маржа - их хлеб.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:01

  Вкладчик1234 написав:Все выходят из доллара и гривни в мясо и алкоголь

Это точно. Такое впечатление, что народ поголовно сидел минимум месяц на хлебе и воде, а это решил дорваться до нормально еды и весь Новый год будет жрать в 3 горла! Гребут такими сумярами, как с голодного края... Натуральные животные. Упиться до всирачки и обожраться до печеночных колик - вот оно счастье пересичного украинца. Сумасшествие какое-то коллективное, стадный инстинкт.
yuri_m
 
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