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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26
Andrew_ написав:
Кто вчера слился, молодец
Взял с полки пирожок)
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:41
Andrew_ написав:
Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...
Не варто відкидати імовірність росту курсу (здешевлення грн) після 7 січня і аж до розміщення перших семирічних ОВДП.
Описував в попередніх повідомленнях.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:51
Andrew_ написав:
Кто вчера слился, молодец
Та встигнете ви злитись ще не раз, після НР. Сьогодні усі масово здають бакси, в канторі гривні не вистачає, то звісно шо ціна впала, так кожен рік.
Тут важливо шо міжбанк встругне через кілька днів, а кантори то таке.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:04
vladus17 написав: somilitark написав:
да чудеса какие-то,я думал будет рост за отметку 25 по бидам,а тут такой прикол,бац и почти прилетели к межбанку...
Знающие ребята на рынке получили сигнал, и курс пошел вниз.
Вы инсайда не знаете, поэтому и удивляетесь.
і ці знающіє рєбята знали що буде 23 коли було 28?
))
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:13
Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Меня бы такой вариант устроил.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:23
fin написав:
Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Меня бы такой вариант устроил.
залежить від результатів торгів на міжбанку 03.01.2020
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:24
fin написав:
Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:26
Pupsik написав: fin написав:
Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Меня бы такой вариант устроил.
залежить від результатів торгів на міжбанку 03.01.2020
Торги 3 числа будут абсолютно непоказательны.
Более менее картина начнет проясняться после рождества//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:32
Alex2006 написав:
Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.
Обменки зарабатывают на марже. Если у них клиент купил по 25.20, то они тут же вполне себе откупят по 25.00 ту же позицию. Для них важно сохранять паритет в кассе, сильный перекос по гривне или доллару - вероятен влет, они не играют в угадайку, маржа - их хлеб.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:01
Вкладчик1234 написав:
Все выходят из доллара и гривни в мясо и алкоголь
Это точно. Такое впечатление, что народ поголовно сидел минимум месяц на хлебе и воде, а это решил дорваться до нормально еды и весь Новый год будет жрать в 3 горла! Гребут такими сумярами, как с голодного края... Натуральные животные. Упиться до всирачки и обожраться до печеночных колик - вот оно счастье пересичного украинца. Сумасшествие какое-то коллективное, стадный инстинкт.
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