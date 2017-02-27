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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:06
Usd/rub не подскажете куда отскочит ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:09
Че то я потерялся в тундре совсем*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:11
sani_2012 написав:
Usd/rub не подскажете куда отскочит ?*Відправлено з Чату
Ваше запитання дуже важливе для нас залишайтеся на зв,язку, ваш номер у черзі 2020.
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сірий
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:13
сірий написав:
Ваше запитання дуже важливе для нас залишайтеся на зв,язку, ваш номер у черзі 2020.
Спасибо ( Благодарствую )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:28
asti написав: fin написав:
Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!
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