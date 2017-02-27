RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32953296329732983299>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:06

Usd/rub не подскажете куда отскочит ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:09

Че то я потерялся в тундре совсем

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:11

  sani_2012 написав:Usd/rub не подскажете куда отскочит ?

*Відправлено з Чату

Ваше запитання дуже важливе для нас залишайтеся на зв,язку, ваш номер у черзі 2020.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:13

  сірий написав:Ваше запитання дуже важливе для нас залишайтеся на зв,язку, ваш номер у черзі 2020.

Спасибо ( Благодарствую )

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:28

  asti написав:
  fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!
fin
 
Повідомлень: 77
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!

Как говорил Остап - не делайте из еды культа!

Скиньте пару соток на праздники, порадуйте родных и близких))

You only live once (YOLO)!
vladus17
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:53

Зачем скидывать? Для этого есть гривнебумага ничем не обеспеченная! Ее не жалко.
fin
 
Повідомлень: 77
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Зачем скидывать? Для этого есть гривнебумага ничем не обеспеченная! Ее не жалко.

А ну тогда все правильно))
vladus17
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:04

  Libo написав:Продолжаю дело Иисуса и апостолов.
8) 8) 8)

https://youtu.be/S6ygE226h-0?t=88
:mrgreen:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3019 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:04

Доки є період виплати валютних боргів, схоже, що тренд буде спадаючим з різкими підвищенням раз в 1,5-2 місяців та плавним зниженням у перший місяць та швидким у другий.
tk86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 26.05.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32953296329732983299>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: w_bufett і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16480 2027188
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 16:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1492198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14843)
30.12.2019 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.