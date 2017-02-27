vladus17 написав: Кароче много чего задним числом можно было покупать))) А то вы советуете сейчас людям покупать по 1500$+, когда , с большой вероятностью уже из него нужно выходить. Поэтому и вводите людей в оману. Как я писал выше.
Лет через десять золото будет стоить уже тыщ десять за унцию. Будешь локти кусать. Ты тут новенький, не слышал наверно о Законе одного грамма золота Либо. Он гласит: во все времена в истории человечества стоимость жизненных потребностей обычной семьи составляла 1 грамм золота. При любой общественно-экономической формации. И так будет впредь. Независимо от разных курсов и номинальных стоимостей. Унция золота - и ты нормально проживешь месяц при любых властях. А сколько эта унция стоит - 300 или 10000 каких-нибудь луидоров - не имеет принципиального значения.
а реальную цену золота можно посмотреть здесь https://blago.ua/evaluation-gold НЕ реклама это просто то бы мы моли понимать о какой суме идет речь. 1 грамм на сколько времени и какой пробы ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
завтра под вечер купим )
Послезавтра будет еще дешевле, практически даром )
edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.
edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.
на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 30 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
vladus17 написав:Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.
на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Зоозащитники: - Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить? Экоактивисты: - Вы долбанулись?! Эта шуба будет 500 лет разлагаться!
edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца. Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.