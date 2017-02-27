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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3296329732983299>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:07

  fin написав:
  asti написав:
  fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!

Внучатый племянник Корейко? :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:14

  Libo написав:
  vladus17 написав: Кароче много чего задним числом можно было покупать)))
А то вы советуете сейчас людям покупать по 1500$+, когда , с большой вероятностью уже из него нужно выходить.
Поэтому и вводите людей в оману. Как я писал выше.


Лет через десять золото будет стоить уже тыщ десять за унцию. Будешь локти кусать.
Ты тут новенький, не слышал наверно о Законе одного грамма золота Либо. Он гласит: во все времена в истории человечества стоимость жизненных потребностей обычной семьи составляла 1 грамм золота. При любой общественно-экономической формации.
И так будет впредь. Независимо от разных курсов и номинальных стоимостей.
Унция золота - и ты нормально проживешь месяц при любых властях.
А сколько эта унция стоит - 300 или 10000 каких-нибудь луидоров - не имеет принципиального значения. :?

а реальную цену золота можно посмотреть здесь https://blago.ua/evaluation-gold НЕ реклама это просто то бы мы моли понимать о какой суме идет речь. 1 грамм на сколько времени и какой пробы ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:14

покупайте ёлки

Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:21

  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...


завтра под вечер купим )
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:23

  Pupsik написав:
  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...


завтра под вечер купим )


Послезавтра будет еще дешевле, практически даром )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:23

  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...

Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:31

  tk86 написав:Доки є період виплати валютних боргів, схоже, що тренд буде спадаючим з різкими підвищенням раз в 1,5-2 місяців та плавним зниженням у перший місяць та швидким у другий.

Этож клондайк, -ЭЛЬДОРАДО :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:36

  vladus17 написав:
  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...

Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.

на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
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Востаннє редагувалось edvardd в Пон 30 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:39

  edvardd написав:
  vladus17 написав:Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.

на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...

Зоозащитники:
- Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?
Экоактивисты:
- Вы долбанулись?! Эта шуба будет 500 лет разлагаться!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...

У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца.
Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.

Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
vladus17
 
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