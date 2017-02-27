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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:48
vladus17 написав:
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
Люди, такие С......
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:53
edvardd
edvardd написав:
на даче посадил ёлку
!!!
это не елка!
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:54
Передноворічний "прогноз" учасників форуму, курсу гривні на 2020!
Прошу написати Ваші особисті очікування!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:57
tk86 написав:
Доки є період виплати валютних боргів, схоже, що тренд буде спадаючим з різкими підвищенням раз в 1,5-2 місяців та плавним зниженням у перший місяць та швидким у другий.
Вы все такие умные, как моя Сара потом.
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Captain Obvious
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:59
w_bufett написав:
Передноворічний "прогноз" учасників форуму, курсу гривні на 2020!
Прошу написати Ваші особисті очікування!
Польская Торговая палата явно шото знает
Мої особисті очікування - криза через півроку(((
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