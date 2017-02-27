RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32973298329933003301>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:48

  vladus17 написав:Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.

Люди, такие С......
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:53

  edvardd написав:на даче посадил ёлку
Зображення


edvardd !!! :shock: это не елка!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3409
З нами з: 07.06.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:54

Передноворічний "прогноз" учасників форуму, курсу гривні на

Передноворічний "прогноз" учасників форуму, курсу гривні на 2020!
Прошу написати Ваші особисті очікування!


Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:57

  tk86 написав:Доки є період виплати валютних боргів, схоже, що тренд буде спадаючим з різкими підвищенням раз в 1,5-2 місяців та плавним зниженням у перший місяць та швидким у другий.


Вы все такие умные, как моя Сара потом.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:59

  w_bufett написав:Передноворічний "прогноз" учасників форуму, курсу гривні на 2020!
Прошу написати Ваші особисті очікування!


Зображення

Польская Торговая палата явно шото знает :wink: :D
Мої особисті очікування - криза через півроку(((
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 07.08.09
Подякував: 310 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:07

  orest написав:
  Andrew_ написав:Все, загон окончен? не успел я слить по 24,5+ ((((( эх...

Не варто відкидати імовірність росту курсу (здешевлення грн) після 7 січня і аж до розміщення перших семирічних ОВДП.
Описував в попередніх повідомленнях.
после слива позавчера думаю а не окупиться ли чтобы потом впарить опять дороже :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

наророоооод!!! где завтра сдать бакс па24.5????
PS4
 
Повідомлень: 36
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:21

  PS4 написав:наророоооод!!! где завтра сдать бакс па24.5????


Можете Санта Клаусу попробовать )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36716
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8369 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
PS4
 
Повідомлень: 36
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:23

Стрёмная РАДАБАНК

27.12.19. светился курс продажи 23,99 на О.Поля , долларов нету ответ из кассы .
Вычёркиваю эту банку . Рада банк ,типичное фуфло. :cry:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 23.05.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32973298329933003301>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16480 2027243
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 16:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1492214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80221)
30.12.2019 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.