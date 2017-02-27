PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз. что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
Если курс будет ниже 24 на день выплаты % или в 2-3 последующих, то только в бакс конвертить! Крайний срок 25 января для перехода в валюту. Потом только вверх ползти будем: экспорт в глубокой заднице сезонно и после нокаута курсом, плюс налоги из бизнеса высосали на месяц вперед, и плюс в 1 квартале огромные выплаты по внешнему долгу. Итого январь-февраль-март глухарь полный в плане позитива для гривны.
rasmus написав:оставь свои похотливые фантазии при себе я на них тратить время не хочу
Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом?
Не суди про інших по собі. П.С. Неявно ти всіх жінок прирівняв до продажних шлях, якою сам є.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз. что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
Если курс будет ниже 24 на день выплаты % или в 2-3 последующих, то только в бакс конвертить! Крайний срок 25 января для перехода в валюту. Потом только вверх ползти будем: экспорт в глубокой заднице сезонно и после нокаута курсом, плюс налоги из бизнеса высосали на месяц вперед, и плюс в 1 квартале огромные выплаты по внешнему долгу. Итого январь-февраль-март глухарь полный в плане позитива для гривны.
там 7ми летки в январе размещаются....где то ярдов 5 баксов под них зайдет
fin написав: к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!
У вас с баксиком явный перебор. 0,5% населения земли, а держите на руках 4% всего баксикового нала. (Это не я, это официальные данные ФРС). Явно что-то знаете или наоборот не знаете. Осторожнее, плиз! Я за вас переживаю.
Так и я ж об этом. А можно пруфов, ссылок ? И 4% это сколько в абсолютных величинах ?
нашел некоторые данные, правда не ФРС и лишь 2015 года. Сейчас полагаю запросто за 100 млрд улетели. Это при обьеме гривневой денежной массы в 2 раза меньше. Вот и ответ на нестабильнось гривны - сугубо на рогах оленей, которые нам тут клятвенно рассказывают, что исключительно бабочками какают, даже не углубляясь в инные подробности.
Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.
edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...
Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.
на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Тебе обманули, це сосна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/