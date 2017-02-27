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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3298329933003301>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:27

  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?

Бухануть. На ВСЕ
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:29

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:32

  Patrick написав:
  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?

Бухануть. На ВСЕ

могу не успеть. через 3 месяца снова зайдут 200к
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:32

  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?

Если курс будет ниже 24 на день выплаты % или в 2-3 последующих, то только в бакс конвертить! Крайний срок 25 января для перехода в валюту. Потом только вверх ползти будем: экспорт в глубокой заднице сезонно и после нокаута курсом, плюс налоги из бизнеса высосали на месяц вперед, и плюс в 1 квартале огромные выплаты по внешнему долгу. Итого январь-февраль-март глухарь полный в плане позитива для гривны.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:33

  Libo написав:
  rasmus написав:оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу


Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом? :roll:

Не суди про інших по собі.
П.С.
Неявно ти всіх жінок прирівняв до продажних шлях, якою сам є.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:37

  yuri_m написав:
  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?

Если курс будет ниже 24 на день выплаты % или в 2-3 последующих, то только в бакс конвертить! Крайний срок 25 января для перехода в валюту. Потом только вверх ползти будем: экспорт в глубокой заднице сезонно и после нокаута курсом, плюс налоги из бизнеса высосали на месяц вперед, и плюс в 1 квартале огромные выплаты по внешнему долгу. Итого январь-февраль-март глухарь полный в плане позитива для гривны.

там 7ми летки в январе размещаются....где то ярдов 5 баксов под них зайдет
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:44

  Surfer написав:
  Libo написав:
  fin написав: к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!


У вас с баксиком явный перебор.
0,5% населения земли, а держите на руках 4% всего баксикового нала. (Это не я, это официальные данные ФРС).
Явно что-то знаете или наоборот не знаете.
Осторожнее, плиз! Я за вас переживаю. :?


Так и я ж об этом. А можно пруфов, ссылок ? И 4% это сколько в абсолютных величинах ?

нашел некоторые данные, правда не ФРС и лишь 2015 года. Сейчас полагаю запросто за 100 млрд улетели. Это при обьеме гривневой денежной массы в 2 раза меньше. Вот и ответ на нестабильнось гривны - сугубо на рогах оленей, которые нам тут клятвенно рассказывают, что исключительно бабочками какают, даже не углубляясь в инные подробности.

Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.

https://ubr.ua/business-practice/person ... koi-334684

Зачистка БС, крілячий налох і % на валютодепо = прищеплення пересічному від гри з наперсточниками... А в багатьох імунітет ще від розвалу СРСР...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:44

  greenozon написав:Зображення

А в гривне?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:52

  edvardd написав:
  vladus17 написав:
  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...

Лучше посади дерево, а не купи труп дерева, что бы радовало глаз... очень красиво... НЕТ.

на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
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Тебе обманули, це сосна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:00

  Vadim V написав:27.12.19. светился курс продажи 23,99 на О.Поля , долларов нету ответ из кассы .
Вычёркиваю эту банку . Рада банк ,типичное фуфло. :cry:

Таких банков пруд пруди.
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