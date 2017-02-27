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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:06
Vadim V написав:
27.12.19. светился курс продажи 23,99 на О.Поля , долларов нету ответ из кассы .Вычёркиваю эту банку . Рада банк ,типичное фуфло.
Не надо вычёркивать, скоро спасибо скажете!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:08
PS4 написав: Patrick написав: PS4 написав:
еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
Бухануть. На ВСЕ
могу не успеть. через 3 месяца снова зайдут 200к
Вы главное не останавливайтесь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:10
Похоже, НБУ просто взял и посчитал, сколько за все время валюты снято населением со счетов, отсюда и 92 ярда. Правда, эти деньги могли быть на что-то потрачены, но то такэ. Вобщем, даже не средняя температура по больнице.
А хранить, действительно, лучше не в фиате.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:11
PS4 написав: Patrick написав: PS4 написав:
еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
Бухануть. На ВСЕ
могу не успеть. через 3 месяца снова зайдут 200к
Смотря что, где и как.. Можно и успеть
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Patrick
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:48
PS4 написав:
еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
Думаю зачекати і прикупити нижче 24. Або розділити 40% -30$-30єв
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:50
asti написав: Vadim V написав:
27.12.19. светился курс продажи 23,99 на О.Поля , долларов нету ответ из кассы .Вычёркиваю эту банку . Рада банк ,типичное фуфло.
Не надо вычёркивать, скоро спасибо скажете!
так он уже купил, по 25,5.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:50
Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".
"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал премьер.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:55
PS4 написав:
еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
дорогой Друг .
Если бы я имел средства или возможности вас забанить НАВСЕГДА , я бы это сделал .
Хрен ло с падвалу
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:00
холява а что кнопка Добавить в недруги не работает?
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edvardd
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:03
edvardd
Земляк , я никого в недруги не добавляю .
Я всегда читаю все.
Степень погружения .....
Степень ответов....
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холява
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