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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32993300330133023303>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:06

  Vadim V написав:27.12.19. светился курс продажи 23,99 на О.Поля , долларов нету ответ из кассы .Вычёркиваю эту банку . Рада банк ,типичное фуфло. :cry:
Не надо вычёркивать, скоро спасибо скажете!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:08

  PS4 написав:
  Patrick написав:
  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?
Бухануть. На ВСЕ
могу не успеть. через 3 месяца снова зайдут 200к
Вы главное не останавливайтесь! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:10

Похоже, НБУ просто взял и посчитал, сколько за все время валюты снято населением со счетов, отсюда и 92 ярда. Правда, эти деньги могли быть на что-то потрачены, но то такэ. Вобщем, даже не средняя температура по больнице.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:11

  PS4 написав:
  Patrick написав:
  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?

Бухануть. На ВСЕ

могу не успеть. через 3 месяца снова зайдут 200к

Смотря что, где и как.. Можно и успеть
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:48

  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?


Думаю зачекати і прикупити нижче 24. Або розділити 40% -30$-30єв
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:50

  asti написав:
  Vadim V написав:27.12.19. светился курс продажи 23,99 на О.Поля , долларов нету ответ из кассы .Вычёркиваю эту банку . Рада банк ,типичное фуфло. :cry:
Не надо вычёркивать, скоро спасибо скажете!

так он уже купил, по 25,5.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:50

Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".

"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал премьер.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:55

  PS4 написав:еще вопрос, мне на днях зайдет 200к % по овгз.
что делать? конвертировать в бакс или докупить овгз?


дорогой Друг .
Если бы я имел средства или возможности вас забанить НАВСЕГДА , я бы это сделал .

Хрен ло с падвалу
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:00

холява а что кнопка Добавить в недруги не работает?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:03

edvardd

Земляк , я никого в недруги не добавляю .
Я всегда читаю все.
Степень погружения .....

Степень ответов....
холява
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  #<1 ... 32993300330133023303>
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