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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват и моно изменили курсы
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро 1,12
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:15

  Pupsik написав:Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".

"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал премьер.

Гагага!
(Я про довіру)
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:16

  Вело написав:евро 1,12

Так уже годин 6 як.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:18

  холява написав:edvardd

Земляк , я никого в недруги не добавляю .
Я всегда читаю все.
Степень погружения .....

Степень ответов....

Там час іде по-іншому ... Дивіться як випірнете, реальність буде здаватися нереальною... І, взагалі, запутаєтеся, де занурення, а де ні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:20

  flyman написав:
  Вело написав:евро 1,12

Так уже годин 6 як.


как раз последний час = 1.1199 )
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Ирпень, обменка пару часов назад 23.00/25.00
Кусаю локти, что не купила там по 23.10 то ли 24-го, то ли 25-го числа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:32

  flyman написав:
  холява написав:edvardd

Земляк , я никого в недруги не добавляю .
Я всегда читаю все.
Степень погружения .....

Степень ответов....

Там час іде по-іншому ... Дивіться як випірнете, реальність буде здаватися нереальною... І, взагалі, запутаєтеся, де занурення, а де ні.


Я люблю когда люди делятся опытом , даже неудачным ....
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я люблю когда люди делятся опытом , даже неудачным ....
А о неудачном опыте мы любим читать даже больше. Он согревает душу в холодные зимние вечера. И чем больше влет тем лучше! Это делает собственные влеты не столь значительными :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39

  hxbbgaf написав:Похоже, НБУ просто взял и посчитал, сколько за все время валюты снято населением со счетов, отсюда и 92 ярда. Правда, эти деньги могли быть на что-то потрачены, но то такэ. Вобщем, даже не средняя температура по больнице.
А хранить, действительно, лучше не в фиате.

Сейчас ждём ЗВР на конец года и понимаем , что 8 млрд.долл. исчезло в чёрной дыре Минфина. Все эти манипуляции НБУ - это как говорят в Одессе - понты для приезжих. Если ЗВР не ростут - откуда укрепление гривны ?

А вообще, всех с наступающим ! Крепкого здоровья и красивых девушек в Новом году !
Востаннє редагувалось andrein в Пон 30 гру, 2019 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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