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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 23:11
приват и моно изменили курсы
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Вело
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:12
евро 1,12
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Вело
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:15
Pupsik написав:Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".
"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал премьер.
Гагага!
(Я про довіру)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:16
Вело написав:
евро 1,12
Так уже годин 6 як.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:18
холява написав:edvardd
Земляк , я никого в недруги не добавляю .
Я всегда читаю все.
Степень погружения .....
Степень ответов....
Там час іде по-іншому ... Дивіться як випірнете, реальність буде здаватися нереальною... І, взагалі, запутаєтеся, де занурення, а де ні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:20
flyman написав: Вело написав:
евро 1,12
Так уже годин 6 як.
как раз последний час = 1.1199 )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:22
Ирпень, обменка пару часов назад 23.00/25.00
Кусаю локти, что не купила там по 23.10 то ли 24-го, то ли 25-го числа
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:32
flyman написав: холява написав:edvardd
Земляк , я никого в недруги не добавляю .
Я всегда читаю все.
Степень погружения .....
Степень ответов....
Там час іде по-іншому ... Дивіться як випірнете, реальність буде здаватися нереальною... І, взагалі, запутаєтеся, де занурення, а де ні.
Я люблю когда люди делятся опытом , даже неудачным ....
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холява
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:38
холява написав:
Я люблю когда люди делятся опытом , даже неудачным ....
А о неудачном опыте мы любим читать даже больше. Он согревает душу в холодные зимние вечера. И чем больше влет тем лучше! Это делает собственные влеты не столь значительными
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39
hxbbgaf написав:
Похоже, НБУ просто взял и посчитал, сколько за все время валюты снято населением со счетов, отсюда и 92 ярда. Правда, эти деньги могли быть на что-то потрачены, но то такэ. Вобщем, даже не средняя температура по больнице.
А хранить, действительно, лучше не в фиате.
Сейчас ждём ЗВР на конец года и понимаем , что 8 млрд.долл. исчезло в чёрной дыре Минфина. Все эти манипуляции НБУ - это как говорят в Одессе - понты для приезжих. Если ЗВР не ростут - откуда укрепление гривны ?
А вообще, всех с наступающим ! Крепкого здоровья и красивых девушек в Новом году !
Востаннє редагувалось andrein
в Пон 30 гру, 2019 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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