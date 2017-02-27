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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 23:48
yuri_m написав:
........
Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.
Что ж в 2009 Европа не "нагнула"?
Точнее, нагнула, но совсем не РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:59
дарий написав: LEXX написав:
Очень даже верит.
В 10 км от тебя - 24,30 / 25,90
Приятно, что даже Лекс в 10 км от меня еще не спит!
Плюс!
Кстати, это где?
На Былбасовке?
Там, вроде, с утра 26.20 рисовали....
ОК, пусть будет 15 км...
САТУ, обменка, 24,00/25,40
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Додано: Вів 31 гру, 2019 01:07
vladus17 написав: edvardd написав:
на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству.
Такова нынешняя парадигма.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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