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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 478
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
55
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:48

  yuri_m написав:........
Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.


Что ж в 2009 Европа не "нагнула"?
Точнее, нагнула, но совсем не РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:56

  s0v7a написав:
  s0v7a написав:
На форумі мінфіну написали:
Межбанк не работает, но НБУ выкупил у Нафтогаза 500млн$ по 23,6862.

То є правда?

ВО

З прийдешнім Новим роком!


Таки відбувся другий в цьому році Аукціон НБУ
https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Валюта в Державі є!
Як на мене, після свят задавлять "биків".

ВО

З прийдешнім Новим роком!

Классный аукцион с одним участником! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:59

  дарий написав:
  LEXX написав:Очень даже верит.

В 10 км от тебя - 24,30 / 25,90


Приятно, что даже Лекс в 10 км от меня еще не спит! 8)
Плюс!
Кстати, это где?
На Былбасовке? :roll:
Там, вроде, с утра 26.20 рисовали.... :mrgreen:


ОК, пусть будет 15 км...

САТУ, обменка, 24,00/25,40 :)
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:07

  vladus17 написав:
  edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.

Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству.
Такова нынешняя парадигма.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:47

  vladus17 написав:
  edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...

У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца.
Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.

Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.


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