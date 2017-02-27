yuri_m написав:........ Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.
Что ж в 2009 Европа не "нагнула"? Точнее, нагнула, но совсем не РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству. Такова нынешняя парадигма.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца. Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.