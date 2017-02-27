yuri_m написав:........ Вот тогда бы Европа нагнула "Газпром" по полной. Штрафы такие бы впаяли, что Миллер и компания без штанов остались бы! Так что подписали бы транзит на наших условиях, никуда не делись бы. Но для этого надо, чтобы у руля Украины стояли настоящие граждане своей страны, а не скоморохи на подсосе у РФ.
Что ж в 2009 Европа не "нагнула"? Точнее, нагнула, но совсем не РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству. Такова нынешняя парадигма.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца. Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!
сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23- банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились. Это ж надо было курс суметь загнать на 28+, а потом на 23- !!!!! А виню я в этом Минфин, НБУ, Кабмин, которые дезинформировали украинский народ и бизнес курсами па29+ в госбюджете на 2019 год! Я бы даже не думал покупать баксы по27,20, если бы не знал, что в госбюджете заложен курс па29+. Думал, что выгодно для себя делаю, впрок покупая бакс даже по невыгодному курсу. Кто теперь их привлечёт к ответу за обман меня, народа и бизнеса? Это мировая афёра столетия: заложить курс в госбюджете па29,2, зная, что будет огромный выпуске гривневых ОВДП под невероятные проценты. Это обман, подлость со стороны руководителей Минфина, НБУ и Кабмина. Прощения им нет! И Зеленский ничего не делает с ними по этому поводу. Полное недоверие у меня к Зеленскому. Поэтому всех в отставку и к ответу! Большего обмана и подлости я не встречал со времён распада СССР, когда превратились в прах все денежные сбережения мои и моих родителей. Нет пощады им! Предлагаю привлечь к уголовной ответственности с конфискацией имущества всех, кто причастен к ограблению украинского народа в 1991 году и в 2019 году! Их к ответу, к ответу, к ответу!
Starikan написав:Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству. Такова нынешняя парадигма.
А при нынешнем уровне потребительства , мы скоро превратим нашу планету в один большой Мордор, а сами будем жить как Орки/ наши дети будут жить как Орки. Натуральное хозяйство + современные технологии вообще то не такая уж и плохая альтернатива этому.