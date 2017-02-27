edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству. Такова нынешняя парадигма.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца. Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.
fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!
сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23- банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились. Это ж надо было курс суметь загнать на 28+, а потом на 23- !!!!! А виню я в этом Минфин, НБУ, Кабмин, которые дезинформировали украинский народ и бизнес курсами па29+ в госбюджете на 2019 год! Я бы даже не думал покупать баксы по27,20, если бы не знал, что в госбюджете заложен курс па29+. Думал, что выгодно для себя делаю, впрок покупая бакс даже по невыгодному курсу. Кто теперь их привлечёт к ответу за обман меня, народа и бизнеса? Это мировая афёра столетия: заложить курс в госбюджете па29,2, зная, что будет огромный выпуске гривневых ОВДП под невероятные проценты. Это обман, подлость со стороны руководителей Минфина, НБУ и Кабмина. Прощения им нет! И Зеленский ничего не делает с ними по этому поводу. Полное недоверие у меня к Зеленскому. Поэтому всех в отставку и к ответу! Большего обмана и подлости я не встречал со времён распада СССР, когда превратились в прах все денежные сбережения мои и моих родителей. Нет пощады им! Предлагаю привлечь к уголовной ответственности с конфискацией имущества всех, кто причастен к ограблению меня и остального украинского народа в 1991 году и в 2019 году! Их к ответу, к ответу, к ответу!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 31 гру, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству. Такова нынешняя парадигма.
А при нынешнем уровне потребительства , мы скоро превратим нашу планету в один большой Мордор, а сами будем жить как Орки/ наши дети будут жить как Орки. Натуральное хозяйство + современные технологии вообще то не такая уж и плохая альтернатива этому.
сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23- банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились.
Я конеш понимаю, что это не нытье, а типа троллинг и юмАр, но эти однотипные повторяющиеся простыни порядком затрахали. Может хватит?
не, я на полном серьёзе достали эти правители - банкиры люди кинулись в бакс - они постригли баксолюбителей в 2019 люди кинулись в гривну - постригут и гривнелюбителей, будьте в этом уверены. Правители, дайте украинскому народу, нет обеспечьте стабильный курс, привяжите гривну к евро! (или доллару это ещё надо обдумать к каой валюте привязка должна быть или к корзине валют) перестаньте кошмарить простой народ и бизнес этой свистопляской с валютным курсом! Запретите законодательно изменение валютного курса в течении дня больше чем +- 0,0001% !!!! И тогда не будет загонов в доллар или гривну!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 31 гру, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.