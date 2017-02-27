Додано: Вів 31 гру, 2019 08:46

fin написав: asti написав: fin написав: Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого? чтобы в марте продать им же по 23...? чтобы в марте продать им же по 23...? Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость! Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!

сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23-банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились.Это ж надо было курс суметь загнать на 28+, а потом на 23- !!!!!А виню я в этом Минфин, НБУ, Кабмин, которые дезинформировали украинский народ и бизнес курсами па29+ в госбюджете на 2019 год!Я бы даже не думал покупать баксы по27,20, если бы не знал, что в госбюджете заложен курс па29+.Думал, что выгодно для себя делаю, впрок покупая бакс даже по невыгодному курсу.Кто теперь их привлечёт к ответу за обман меня, народа и бизнеса?Это мировая афёра столетия: заложить курс в госбюджете па29,2, зная, что будет огромный выпуске гривневых ОВДП под невероятные проценты.Это обман, подлость со стороны руководителей Минфина, НБУ и Кабмина.Прощения им нет! И Зеленский ничего не делает с ними по этому поводу. Полное недоверие у меня к Зеленскому. Поэтому всех в отставку и к ответу!Большего обмана и подлости я не встречал со времён распада СССР, когда превратились в прах все денежные сбережения мои и моих родителей.Нет пощады им!Предлагаю привлечь к уголовной ответственности с конфискацией имущества всех, кто причастен к ограблению меня и остального украинского народа в 1991 году и в 2019 году!Их к ответу, к ответу, к ответу!