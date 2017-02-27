RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3301330233033304>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:56

  s0v7a написав:
  s0v7a написав:
На форумі мінфіну написали:
Межбанк не работает, но НБУ выкупил у Нафтогаза 500млн$ по 23,6862.

То є правда?

ВО

З прийдешнім Новим роком!


Таки відбувся другий в цьому році Аукціон НБУ
https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Валюта в Державі є!
Як на мене, після свят задавлять "биків".

ВО

З прийдешнім Новим роком!

Классный аукцион с одним участником! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14952
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4304 раз.
Подякували: 4002 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:59

  дарий написав:
  LEXX написав:Очень даже верит.

В 10 км от тебя - 24,30 / 25,90


Приятно, что даже Лекс в 10 км от меня еще не спит! 8)
Плюс!
Кстати, это где?
На Былбасовке? :roll:
Там, вроде, с утра 26.20 рисовали.... :mrgreen:


ОК, пусть будет 15 км...

САТУ, обменка, 24,00/25,40 :)
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 11.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:49

  Pupsik написав:
  edvardd написав:на даче посадил ёлку
Зображення


edvardd !!! :shock: это не елка!



Гривна (пока что во всяком случае)- она вот как эта елка,

вроде и деньги,

а вроде и не совсем.

А еще точнее - зачастую гривна напоминает пластмассовую елку.

Красиво,но не натурально.
Адвокат
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.12.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:07

  vladus17 написав:
  edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...
Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.

Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству.
Такова нынешняя парадигма.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16525
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 01:47

  vladus17 написав:
  edvardd написав:на даче посадил ёлку, а чегож вы едите трупы помидор, огурцов, картошек, ведь эти ёлки как и картошку специально выращивают люди, и их труд пропадёт зря, поддержите отечественого производителя, купите настоящую ёлку...

У деревьев другое предназначение в этом Мире, и куда важнее чем у помидора и огурца.
Я не поддерживаю никакого производителя по вырубке деревьев, в том числе и производителей пластиковых елок- загрязняющих нашу землю и воду.

Людям пора уже эволюционировать а не думать только о потребительстве.


Зображення
andrein
 
Повідомлень: 570
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:46

  fin написав:
  asti написав:
  fin написав:Интересно, 2-5 числа можно будет у менял по 24 купить зеленого?
чтобы в марте продать им же по 23...?
Я доллары не продаю, а только всегда покупаю.Еще с 90-х годов. Люблю я их безумно! Особенно их запах и легкую шершавость!


сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23-
банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились.
Это ж надо было курс суметь загнать на 28+, а потом на 23- !!!!!
А виню я в этом Минфин, НБУ, Кабмин, которые дезинформировали украинский народ и бизнес курсами па29+ в госбюджете на 2019 год!
Я бы даже не думал покупать баксы по27,20, если бы не знал, что в госбюджете заложен курс па29+.
Думал, что выгодно для себя делаю, впрок покупая бакс даже по невыгодному курсу.
Кто теперь их привлечёт к ответу за обман меня, народа и бизнеса?
Это мировая афёра столетия: заложить курс в госбюджете па29,2, зная, что будет огромный выпуске гривневых ОВДП под невероятные проценты.
Это обман, подлость со стороны руководителей Минфина, НБУ и Кабмина.
Прощения им нет! И Зеленский ничего не делает с ними по этому поводу. Полное недоверие у меня к Зеленскому. Поэтому всех в отставку и к ответу!
Большего обмана и подлости я не встречал со времён распада СССР, когда превратились в прах все денежные сбережения мои и моих родителей.
Нет пощады им!
Предлагаю привлечь к уголовной ответственности с конфискацией имущества всех, кто причастен к ограблению меня и остального украинского народа в 1991 году и в 2019 году!
Их к ответу, к ответу, к ответу!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 31 гру, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 30.09.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству.
Такова нынешняя парадигма.

А при нынешнем уровне потребительства , мы скоро превратим нашу планету в один большой Мордор, а сами будем жить как Орки/ наши дети будут жить как Орки.
Натуральное хозяйство + современные технологии вообще то не такая уж и плохая альтернатива этому.
vladus17
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:15

Yuri_61



сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23-
банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились.

Я конеш понимаю, что это не нытье, а типа троллинг и юмАр, но эти однотипные повторяющиеся простыни порядком затрахали. Может хватит?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 15.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:21

  Hotab написав:Yuri_61



сначала народ загоняют в никомуненужный бакс па28, а потом его стригут по курсу23-
банкиры за последние 5 лет сказочно на этом обогатились.

Я конеш понимаю, что это не нытье, а типа троллинг и юмАр, но эти однотипные повторяющиеся простыни порядком затрахали. Может хватит?


не, я на полном серьёзе
достали эти правители - банкиры
люди кинулись в бакс - они постригли баксолюбителей
в 2019 люди кинулись в гривну - постригут и гривнелюбителей, будьте в этом уверены.
Правители, дайте украинскому народу, нет обеспечьте стабильный курс, привяжите гривну к евро! (или доллару это ещё надо обдумать к каой валюте привязка должна быть или к корзине валют)
перестаньте кошмарить простой народ и бизнес этой свистопляской с валютным курсом!
Запретите законодательно изменение валютного курса в течении дня больше чем +- 0,0001% !!!!
И тогда не будет загонов в доллар или гривну!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 31 гру, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 30.09.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:24

Yuri_61Так же не смешно.
Пора искать кнопку "добавить в канализацию".

Нашел.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 31 гру, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 15.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3301330233033304>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16481 2027640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 22:56
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1492340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.