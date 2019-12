Додано: Вів 31 гру, 2019 10:04

Yuri_61 написав: Hotab написав: Yuri_61Так же не смешно.

Пора искать кнопку "добавить в канализацию". Так же не смешно.Пора искать кнопку "добавить в канализацию".



а что плохого в моём предложении привязать гривну в корзине валют?

чтоб прекратить издевательство над народом? а что плохого в моём предложении привязать гривну в корзине валют?чтоб прекратить издевательство над народом?



Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.

Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА ) Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )

"The quieter you become, the more you are able to hear"