RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3301330233033304

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:25

  Yuri_61 написав:Запретите законодательно изменение валютногол курса в течении дня больше чем +- 0,0001% !!!!


так чего мелочиться...возродить 88 статью

Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2374 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:26

  Hotab написав:Yuri_61Так же не смешно.
Пора искать кнопку "добавить в канализацию".


а что плохого в моём предложении привязать гривну в корзине валют?
чтоб прекратить издевательство над народом?
Yuri_61
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 30.09.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:28

Креатиффф )))))


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36717
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3523 раз.
Подякували: 8373 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:00

  zzzzzz написав:Креатиффф )))))


Зображення


За такое не грех и доплатить сверху 35 коп от рыночного текущего.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:04

  Yuri_61 написав:
  Hotab написав:Yuri_61Так же не смешно.
Пора искать кнопку "добавить в канализацию".


а что плохого в моём предложении привязать гривну в корзине валют?
чтоб прекратить издевательство над народом?


Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.
Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 23.04.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 04.06.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Самый главный вопрос сейчас - куда идем в краткострочной и долгосрочной перспективе? От 24-25 по доллару ниже или выше ;-)
50 на 50 ....

Мое ощущение пока - на январь колебания больше вверх, весна или даже с февраля - потихоньку опять вниз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 23.04.09
Подякував: 167 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:39

  Vitalych-new написав:а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?

03.01.2020
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3411
З нами з: 07.06.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43

сча принос закончится - начнут поднимать ценник...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5993
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3301330233033304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16481 2027640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 22:56
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1492340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.