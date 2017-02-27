Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:25
Yuri_61 написав:
Запретите законодательно изменение валютногол курса в течении дня больше чем +- 0,0001% !!!!
так чего мелочиться...возродить 88 статью
Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 09:26
Hotab написав: Yuri_61
Так же не смешно.
Пора искать кнопку "добавить в канализацию".
а что плохого в моём предложении привязать гривну в корзине валют?
чтоб прекратить издевательство над народом?
Yuri_61
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Додано: Вів 31 гру, 2019 09:28
Креатиффф )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:00
zzzzzz написав:
Креатиффф )))))
За такое не грех и доплатить сверху 35 коп от рыночного текущего.
Captain Obvious
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:04
Yuri_61 написав: Hotab написав: Yuri_61
Так же не смешно.
Пора искать кнопку "добавить в канализацию".
а что плохого в моём предложении привязать гривну в корзине валют?
чтоб прекратить издевательство над народом?
Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.
Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )
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rasmus
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:30
а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?
Vitalych-new
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:33
Самый главный вопрос сейчас - куда идем в краткострочной и долгосрочной перспективе? От 24-25 по доллару ниже или выше
50 на 50 ....
Мое ощущение пока - на январь колебания больше вверх, весна или даже с февраля - потихоньку опять вниз.
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rasmus
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:39
Vitalych-new написав:
а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?
03.01.2020
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43
сча принос закончится - начнут поднимать ценник...
а шо делать?
чик
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