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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33023303330433053306>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Самый главный вопрос сейчас - куда идем в краткострочной и долгосрочной перспективе? От 24-25 по доллару ниже или выше ;-)
50 на 50 ....

Мое ощущение пока - на январь колебания больше вверх, весна или даже с февраля - потихоньку опять вниз.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:39

  Vitalych-new написав:а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?

03.01.2020
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43

сча принос закончится - начнут поднимать ценник...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:51

  чик написав:сча принос закончится - начнут поднимать ценник...


это где то после 5-го января...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:59

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма!
11:00
Зображення
ВО

З Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:01

  s0v7a написав:[/size]З Новим роком![/color]

Еще не совсем, потерпите :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:09

Львів, вчора вечером на канторі (не вокзал, не аеропорт :))
22.8 -24.5

жируют...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:10

  greenozon написав:Львів, вчора вечером на канторі (не вокзал, не аеропорт :))
22.8 -24.5

жируют...


отдыхают )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.
Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )

Проблема в тому, вони заробляють на нас, а не ми на них. :)
Взагалі-то, якщо ми так намагаємось пролізти в ЄС, то треба прив'язати гривню до євро, наприклад, 1:30, і не морочити всім і собі голову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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