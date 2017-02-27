Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:30
а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?
Vitalych-new
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:33
Самый главный вопрос сейчас - куда идем в краткострочной и долгосрочной перспективе? От 24-25 по доллару ниже или выше
50 на 50 ....
Мое ощущение пока - на январь колебания больше вверх, весна или даже с февраля - потихоньку опять вниз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:39
Vitalych-new написав:
а когда у нас ближайший межбанк в новом году ?
03.01.2020
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:43
сча принос закончится - начнут поднимать ценник...
а шо делать?
чик
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:51
чик написав:
сча принос закончится - начнут поднимать ценник...
это где то после 5-го января...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:59
Вітаюсь совсіма! 11:00 ВО З Новим роком!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Форумчанин року
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:01
s0v7a написав:
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З Новим роком!
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Еще не совсем, потерпите
vladus17
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:09
Львів, вчора вечером на канторі (не вокзал, не аеропорт
)
22.8 -24.5
жируют...
greenozon
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:10
greenozon написав:
Львів, вчора вечером на канторі (не вокзал, не аеропорт
)
22.8 -24.5
жируют...
отдыхают )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:13
rasmus написав:
Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.
Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )
Проблема в тому, вони заробляють на нас, а не ми на них.
Взагалі-то, якщо ми так намагаємось пролізти в ЄС, то треба прив'язати гривню до євро, наприклад, 1:30, і не морочити всім і собі голову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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