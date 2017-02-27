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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3303330433053306>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:17

  lapay написав:
  rasmus написав:Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.
Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )

Проблема в тому, вони заробляють на нас, а не ми на них. :)
Взагалі-то, якщо ми так намагаємось пролізти в ЄС, то треба прив'язати гривню до євро, наприклад, 1:30, і не морочити всім і собі голову.

"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.
Харьков самое узкое 25,07/25,20 (в разных местах).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 гру, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:22

  ЛАД написав:Харьков самое узкое 25,07/25,20 (в разных местах).

вы ничего не путаете? https://obmenka.kharkov.ua/
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:23

  lapay написав:
  rasmus написав:Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ.
Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )

Проблема в тому, вони заробляють на нас, а не ми на них. :)
Взагалі-то, якщо ми так намагаємось пролізти в ЄС, то треба прив'язати гривню до євро, наприклад, 1:30, і не морочити всім і собі голову.


прив'язувалися вже, постійно відлітає )))
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:24

  vladus17 написав:
  Starikan написав:Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству.
Такова нынешняя парадигма.

А при нынешнем уровне потребительства , мы скоро превратим нашу планету в один большой Мордор, а сами будем жить как Орки/ наши дети будут жить как Орки.
Натуральное хозяйство + современные технологии вообще то не такая уж и плохая альтернатива этому.

Альтернатива, может, и неплохая, но нереальная. Натуральное хозяйство и современные технологии несовместимы.
Натур. хозяйство = "назад в пещеры".
Хотя от идеологии потреблятства, действительно, следует уходить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:26

  чик написав:
  ЛАД написав:Харьков самое узкое 25,07/25,20 (в разных местах).

вы ничего не путаете? https://obmenka.kharkov.ua/

Естественно, описка - 24,07/24,20.
Спасибо за замечание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:27

  ЛАД написав:Естественно, описка

а жаль...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:32

  чик написав:
  ЛАД написав:Естественно, описка

а жаль...

Жаль, что не 26,.. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:36

А шо скажуть місцеві шпекулянти...після 8 січня року 2020 тренд американця до 23-00 а влітку року 2020 до 22-00?
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