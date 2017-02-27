rasmus написав:Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ. Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )
Проблема в тому, вони заробляють на нас, а не ми на них. Взагалі-то, якщо ми так намагаємось пролізти в ЄС, то треба прив'язати гривню до євро, наприклад, 1:30, і не морочити всім і собі голову.
"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС. Харьков самое узкое 25,07/25,20 (в разных местах).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 гру, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС.
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
rasmus написав:Стать гривне стойкой валютой - для этого надо быть страной с конкурентноспособной экономикой, чего НЕТ. Потому наслаждайтесь колебаниями, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на них и не стоните! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА )
Проблема в тому, вони заробляють на нас, а не ми на них. Взагалі-то, якщо ми так намагаємось пролізти в ЄС, то треба прив'язати гривню до євро, наприклад, 1:30, і не морочити всім і собі голову.
прив'язувалися вже, постійно відлітає )))
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Starikan написав:Без потребительства рухнет мировая экономика. Вернемся к натуральному хозяйству. Такова нынешняя парадигма.
А при нынешнем уровне потребительства , мы скоро превратим нашу планету в один большой Мордор, а сами будем жить как Орки/ наши дети будут жить как Орки. Натуральное хозяйство + современные технологии вообще то не такая уж и плохая альтернатива этому.
Альтернатива, может, и неплохая, но нереальная. Натуральное хозяйство и современные технологии несовместимы. Натур. хозяйство = "назад в пещеры". Хотя от идеологии потреблятства, действительно, следует уходить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС.
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
В общем согласен. Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А шо скажуть місцеві шпекулянти...після 8 січня року 2020 тренд американця до 23-00 а влітку року 2020 до 22-00?
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