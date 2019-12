Додано: Вів 31 гру, 2019 11:37

ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав: "Намагаємось" же не "пролiзли".

Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.

Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

В общем согласен.

В общем согласен.

Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.



Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.

Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.

Это уже не социализм .... ДАВНО.

"The quieter you become, the more you are able to hear"