ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС.
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
В общем согласен. Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
Вы немного перепутали строй, в котором мы живем. Это уже не социализм .... ДАВНО.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
lapay написав:....... Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
В общем согласен. Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
Вы немного перепутали строй, в котором мы живем. Это уже не социализм .... ДАВНО.
Я вообще-то писал безотносительно к строю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС.
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
Тобто, всі, хто в єврозоні, депресивні і неспроможні? Якраз навпаки - ми не можемо гарантувати стабільність фінансів, тому і не можемо зробити таку прив'язку, бо живемо не по доходам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.