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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3303330433053306

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:37

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.


Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://lutsk.obmen.today/ :!:
С утра на подаж 23,95 было, вот и думай-те
Востаннє редагувалось valya в Вів 31 гру, 2019 11:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:46

  Квесторе_поверніться написав: а влітку року 2020 до 22-00?

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:58

  rasmus написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:.......
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.


Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.

Я вообще-то писал безотносительно к строю.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:13

  lapay написав:
  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:15

  ЛАД написав:
  rasmus написав:
  ЛАД написав:В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.


Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.

Я вообще-то писал безотносительно к строю.


Верю )))))
Что Вы писали про мифическую страну УТОПИЮ )))))))
В которой национальная валюта привязана жестко к евро и никак не сможет от нее отвязаться !!! ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.

Тобто, всі, хто в єврозоні, депресивні і неспроможні? Якраз навпаки - ми не можемо гарантувати стабільність фінансів, тому і не можемо зробити таку прив'язку, бо живемо не по доходам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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