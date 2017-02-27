Додано: Вів 31 гру, 2019 12:23

А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала

а - скільки плятять

б - куди і кому йде сплачене

Отже

Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні

а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць

б - середня пенсія 2000 грн/місяць

в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць

Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою

Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів

Таким чином у нас вийде

13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні

Тепер розглядаємо окрему комірку

Витрати на неї з сторони Держави становлять

2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира= 8600грн/міс

Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць)

2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)= 11200 грн/місяць



Тепер висновки з цієї математичної моделі

1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки

2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого

Посудіть самі

Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200

Витратили всередині комірки

2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600

3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки

То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки



Отже

Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?

Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69