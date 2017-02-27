ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС.
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
В общем согласен. Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
Вы немного перепутали строй, в котором мы живем. Это уже не социализм .... ДАВНО.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
lapay написав:....... Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
В общем согласен. Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
Вы немного перепутали строй, в котором мы живем. Это уже не социализм .... ДАВНО.
Я вообще-то писал безотносительно к строю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". Наша экономика далека от уровня ЕС.
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
Тобто, всі, хто в єврозоні, депресивні і неспроможні? Якраз навпаки - ми не можемо гарантувати стабільність фінансів, тому і не можемо зробити таку прив'язку, бо живемо не по доходам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала а - скільки плятять б - куди і кому йде сплачене Отже Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць б - середня пенсія 2000 грн/місяць в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів Таким чином у нас вийде 13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні Тепер розглядаємо окрему комірку Витрати на неї з сторони Держави становлять 2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць) 2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=11200 грн/місяць
Тепер висновки з цієї математичної моделі 1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки 2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого Посудіть самі Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200 Витратили всередині комірки 2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600 3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки
Отже Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню? Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
Вроде в Европу тут все идут, там будет по итогу вечное подчинение ЦБ ЕС. Что тут плохого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
Тобто, всі, хто в єврозоні, депресивні і неспроможні? .