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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33043305330633073308 ... 3310>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:37

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.


Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://lutsk.obmen.today/ :!:
С утра на подаж 23,95 было, вот и думай-те
Востаннє редагувалось valya в Вів 31 гру, 2019 11:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:46

  Квесторе_поверніться написав: а влітку року 2020 до 22-00?

До 20.20 :)
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:58

  rasmus написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:.......
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.


Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.

Я вообще-то писал безотносительно к строю.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:13

  lapay написав:
  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:15

  ЛАД написав:
  rasmus написав:
  ЛАД написав:В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.


Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.

Я вообще-то писал безотносительно к строю.


Верю )))))
Что Вы писали про мифическую страну УТОПИЮ )))))))
В которой национальная валюта привязана жестко к евро и никак не сможет от нее отвязаться !!! ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.

Тобто, всі, хто в єврозоні, депресивні і неспроможні? Якраз навпаки - ми не можемо гарантувати стабільність фінансів, тому і не можемо зробити таку прив'язку, бо живемо не по доходам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:23

А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала
а - скільки плятять
б - куди і кому йде сплачене
Отже
Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні
а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць
б - середня пенсія 2000 грн/місяць
в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць
Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок з наступною структурою
Двоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів
Таким чином у нас вийде
13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів - ніби подібно до структури населення в Україні
Тепер розглядаємо окрему комірку
Витрати на неї з сторони Держави становлять
2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/міс
Дохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць)
2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=11200 грн/місяць

Тепер висновки з цієї математичної моделі
1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки
2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9% від ними заробленого
Посудіть самі
Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200
Витратили всередині комірки
2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600
3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки
То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки

Отже
Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?
Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.


Вроде в Европу тут все идут, там будет по итогу вечное подчинение ЦБ ЕС.
Что тут плохого.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:28

  lapay написав:
  juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.

Тобто, всі, хто в єврозоні, депресивні і неспроможні? .

Неверный вывод. Перечитайте внимательнее.
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