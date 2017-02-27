budivelnik написав:

8600грн/міс

11200 грн/місяць

А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показалаа - скільки плятятьб - куди і кому йде сплаченеОтжеСпочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступніа - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизноб - середня пенсіяв - середня дотація на квартиру -приблизноДля того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості наз наступною структуроюТаким чином у нас вийде- ніби подібно до структури населення в УкраїніТепер розглядаємо окрему комірку2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=Тепер висновки з цієї математичної моделі1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують- є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць -від ними заробленогоПосудіть саміЗаробилиВитратили всередині комірки3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на рукиТо.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на рукиОтжеТепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?Особливо, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.