|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:30
freeze написав:
juristkostya написав:Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
Вроде в Европу тут все идут, там будет по итогу вечное подчинение ЦБ ЕС.
Что тут плохого.
Всему свое время. Сначала раскрутить свою экономику до уровня Германии, и потом уже душить ее жёсткими монетарными мерами.
Польша, Чехия, Венгрия раскручивают. Болгария и Черногория даже не пытаются.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:30
juristkostya написав:
Неверный вывод. Перечитайте внимательнее.
Не бачу помилки. Ті, хто вміють керувати своїми фінансами, можуть підтримувати стабільність національної валюти. Ми, по факту девальвації гривні, не можемо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9417
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:31
budivelnik написав:
А давайте створимо маленьку, спрощену економічну модель руху податків, яка б показала
а - скільки плятять
б - куди і кому йде сплачене
Отже
Спочатку нам потрібні вихідні цифри , я пропоную наступні
а - перебування дитини в садочку, школі, інституті коштує державі приблизно 2000 грн/місяць
б - середня пенсія 2000 грн/місяць
в - середня дотація на квартиру -приблизно 200 грн/місяць
Для того щоб спростити ,пропоную суспільство розбити по принципу сімейної близькості на 6,5 млн комірок
з наступною структуроюДвоє дітей+Двоє працюючих+Двоє пенсіонерів
Таким чином у нас вийде13 млн дітей+13 млн працюючих+13 млн пенсіонерів
- ніби подібно до структури населення в Україні
Тепер розглядаємо окрему коміркуВитрати на неї з сторони Держави становлять
2*2000грн/міс діти+2*2000грн/міс пенсіонери+3*200грн/місяць квартира=8600грн/місДохід Держави при середній з/п в 10000 грн/місяць)
2 працюючих*(2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=11200 грн/місяць
Тепер висновки з цієї математичної моделі
1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки
- є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки
2 Для середньостатистичної комірки з офіційною зарплатою працюючих в 10000 грн/місяць - за межі комірки виходить тільки 2600 грн/місяць або менше 9%
від ними заробленого
Посудіть самі
Заробили 2*(10000 на руки+2200ЄСВ+1800ПДФО+1600ПДВ)=31200
Витратили всередині комірки 2*(10000+2*2000 діти+2*2000пенсіонери+3*200квартира)=28600
3 Так як тих хто заробляє в межах 3400-7000 грн/місяць на руки в рази більше ніж тих хто заробляє 7000-15000 грн/місяць на руки
То.... вся сума(надлишкова) яку заробляють ті в кого 7000-15000 грн/місяць на руки-йде на дотації тим хто заробляє 3400-7000 грн/місяць на руки
Отже
Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?
Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки
, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
не подскажите, что же это за м.удаки, платящие з/п 3400-7000 грн/місяць на руки ?
не государство ли является основным работодателем на такие деньги?
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:34
lapay написав: juristkostya написав:
Неверный вывод. Перечитайте внимательнее.
Не бачу помилки. Ті, хто вміють керувати своїми фінансами, можуть підтримувати стабільність національної валюти. Ми, по факту девальвації гривні, не можемо.
стабильность валюты не является самоцелью. Целью является прирост ВВП, и если для этого валюта должна колебаться - пусть колеблется.
Посмотрите, как скакал курс злотого в евро.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:36
19yuriy91 написав:
не подскажите, что же это за м.удаки, платящие з/п 3400-7000 грн/місяць на руки ?
не государство ли является основным работодателем на такие деньги?
Читайте уважніше...
По-суті
В мене присутня наступна фраза
1 Всі комірки в яких працюючі офіційно отримують менше 7000 грн/місяць на руки - є збитковими для Держави і живуть за рахунок переплат тих хто офіційно отримує більше 7000 грн/місяць на руки
Люди можуть отримувати і більше-друга справа в тому ,що податки сплачуються тільки з сум задекларованих офіційно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21734
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:43
juristkostya написав:
стабильность валюты не является самоцелью. Целью является прирост ВВП, и если для этого валюта должна колебаться - пусть колеблется.
Посмотрите, как скакал курс злотого в евро.
Тільки середнє співвідношення не змінилось, на відміну від гривні. Взагалі не має ніякої різниці, для економічного зростання, прив'язана валюта до євро чи долара, або не прив'язана:
Друга естонська крона була введена в обіг 20 червня 1992 року, ставши, таким чином, єдиним законним платіжним засобом. Обмін на крони проводився по курсу 1 крона = 10 радянських рублів. Курс естонської крони був прив'язаний до німецької марки 1 DEM = 8 EEK. Після переходу Німеччини на євро курс крони був прив'язаний до євро (1 євро = 15,6466 крон).[9]
Наш менталітет більш схильний до стабільного курса, тільки прагнення халяви не дає цьому здійснитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9417
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:45
lapay написав:
Наш менталітет більш схильний до стабільного курса, тільки прагнення халяви не дає цьому здійснитись.
Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:47
lapay написав:
Взагалі не має ніякої різниці, для економічного зростання, прив'язана валюта до євро чи долара, або не прив'язана:
Та да, самые развитые экономики (ЕС, США, Китай и до) ведут валютные войны только потому, что это никак не помогает их росту
)))))
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:50
juristkostya написав:
Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.
Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9417
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:53
rasmus написав: ЛАД написав: rasmus написав:
----------------ЛАД
В общем согласен.
Но для этого в стране надо многое поменять. Начиная от структуры цен и заканчивая системой соцобеспечения.
----------------
Вы немного перепутали строй, в котором мы живем.
Это уже не социализм .... ДАВНО.
Я вообще-то писал безотносительно к строю.
Верю )))))
Что Вы писали про мифическую страну УТОПИЮ )))))))
В которой национальная валюта привязана жестко к евро и никак не сможет от нее отвязаться !!!
Простите, где Вы у меня увидели, что я выступаю за жёсткую привязку к евро
Вы меня ни с кем не путаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14964
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4304 раз.
- Подякували: 4006 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6765
|1492478
|
|
|16481
|2027765
|
|
|335
|50368
|
|