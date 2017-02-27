lapay написав:
Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.
В другой раз спрошу у вас, где мне брать знания и опыт ))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:54
В другой раз спрошу у вас, где мне брать знания и опыт ))))
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55
В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну, ми, звісно, потужний воїн.
В розрізі курсу - фанатам гривнєукрепляжа раджу подивитись, наприклад, на середні зарплати Грузії і Вірменії, на їх імпорт і зрівняти з нами. Ці країни так само, як і ми, імпортують енергоносії, і мало виробляють машин. Якщо буде середня >$400, то імпорт буде 70+ млрд доларів. Звідкіля?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наприклад, у Великобританії, коли проголосували за Тетчер, яка порізала соціалку. В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.
Так що "покращення вже сьогодні" йде повним ходом, а те що буде завтра, нікого не хвилює...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:02
Тогда расклады были немного другие. И Европа не готова была тогда к газовой войне. А в этот раз и газа запасли заранее под самую завязку. И зима теплая, как под заказ. И по каналу ЛНГ газа начало поступать прилично. Так что можно было бодаться с россиянами! Но не захотели. И просто слили нашу выигрышную позицию за бабло газпромовское...
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коболєва відсторонили, Зеля домовився все підписати до НР. От і підписали "просто перестати стріляти".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:08
А что такое халява по отношению к тарифам ? Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.
Если ваш ЖЭК вдруг поднимет тарифы на обслуживание вашего дома в три раза на основании того, что в Париже такие тарифы, что вы будете радоваться?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Требую ,вернуть на форум фото белок(запамятовал,кто их размещал,уж очень они были органичные,особенно на даче),пусть они смягчат накалы,напомнят о терпимости,напомнят,что сегодня 31.12 а кое кого напугают своим присутствием,после затянувшихся праздников .Форуму процветания!Форучанам хорошего настроения,всех с праздником!!!
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:09
Минусов достаточно, но внутренняя эмиссионная мафия - страшнее Подчинение денежно-кредитной политике ЕЦБ будет значить снижение стоимости денег и инфляции, увеличение прозрачности финансовых транзакций (снижение коррупции), увеличение инвестиций во внутренний рынок, оживление кредитования - и бизнес-, и потребительского, увеличение стоимости труда, снижение количества дефолтов как в банковском секторе, так и реальной экономике...
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:11
Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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