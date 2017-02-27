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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33063307330833093310>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:54

  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.

Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.

В другой раз спрошу у вас, где мне брать знания и опыт :-)))))
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55

  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.

Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.

В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:Та да, самые развитые экономики (ЕС, США, Китай и до) ведут валютные войны только потому, что это никак не помогает их росту :-))))))

Ну, ми, звісно, потужний воїн. :)
В розрізі курсу - фанатам гривнєукрепляжа раджу подивитись, наприклад, на середні зарплати Грузії і Вірменії, на їх імпорт і зрівняти з нами. Ці країни так само, як і ми, імпортують енергоносії, і мало виробляють машин. Якщо буде середня >$400, то імпорт буде 70+ млрд доларів. Звідкіля?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете?

Наприклад, у Великобританії, коли проголосували за Тетчер, яка порізала соціалку. В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.
Так що "покращення вже сьогодні" йде повним ходом, а те що буде завтра, нікого не хвилює...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:02

  ЛАД написав:Что ж в 2009 Европа не "нагнула"?
Точнее, нагнула, но совсем не РФ.

Тогда расклады были немного другие. И Европа не готова была тогда к газовой войне. А в этот раз и газа запасли заранее под самую завязку. И зима теплая, как под заказ. И по каналу ЛНГ газа начало поступать прилично. Так что можно было бодаться с россиянами! Но не захотели. И просто слили нашу выигрышную позицию за бабло газпромовское...
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Так что можно было бодаться с россиянами! Но не захотели. И просто слили нашу выигрышную позицию за бабло газпромовское...

Коболєва відсторонили, Зеля домовився все підписати до НР. От і підписали "просто перестати стріляти".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:08

  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.

Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.


А что такое халява по отношению к тарифам ? Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

Если ваш ЖЭК вдруг поднимет тарифы на обслуживание вашего дома в три раза на основании того, что в Париже такие тарифы, что вы будете радоваться?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Требую :lol: ,вернуть на форум фото белок(запамятовал,кто их размещал,уж очень они были органичные,особенно на даче),пусть они смягчат накалы,напомнят о терпимости,напомнят,что сегодня 31.12 а кое кого напугают своим присутствием,после затянувшихся праздников :D .Форуму процветания!Форучанам хорошего настроения,всех с праздником!!! :!:
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:09

  juristkostya написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:"Намагаємось" же не "пролiзли". :)
Наша экономика далека от уровня ЕС.

Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.


Минусов достаточно, но внутренняя эмиссионная мафия - страшнее :mrgreen: Подчинение денежно-кредитной политике ЕЦБ будет значить снижение стоимости денег и инфляции, увеличение прозрачности финансовых транзакций (снижение коррупции), увеличение инвестиций во внутренний рынок, оживление кредитования - и бизнес-, и потребительского, увеличение стоимости труда, снижение количества дефолтов как в банковском секторе, так и реальной экономике...
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:11

  lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.


Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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