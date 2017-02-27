Додано: Вів 31 гру, 2019 13:02

ЛАД написав: Что ж в 2009 Европа не "нагнула"?

Точнее, нагнула, но совсем не РФ. Что ж в 2009 Европа не "нагнула"?Точнее, нагнула, но совсем не РФ.

Тогда расклады были немного другие. И Европа не готова была тогда к газовой войне. А в этот раз и газа запасли заранее под самую завязку. И зима теплая, как под заказ. И по каналу ЛНГ газа начало поступать прилично. Так что можно было бодаться с россиянами! Но не захотели. И просто слили нашу выигрышную позицию за бабло газпромовское...