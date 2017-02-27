ЛАД написав:В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете?
Наприклад, у Великобританії, коли проголосували за Тетчер, яка порізала соціалку. В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг. Так що "покращення вже сьогодні" йде повним ходом, а те що буде завтра, нікого не хвилює...
За Тэтчер голосовали. За урезание социалки голосования не было, а против закрытия шахт были сильные массовые протесты. И за это её до сих пор вспоминают не злим тихим словом. И не забывайте о несколько различном уровне жизни у нас и Великобритании. А держборг у нас рос и до "клоуна" при "армовире", и ничуть не медленнее. Пока что в этом плане ничего не изменилось. Но давайте не будем тащить сюда вопросы, относящиеся больше к "Полит. дискуссиям". То же самое и к yuri_m. Насчёт выигрышной позиции вопрос весьма спорный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shatenerbi написав:Требую ,вернуть на форум фото белок(запамятовал,кто их размещал,уж очень они были органичные,особенно на даче),пусть они смягчат накалы,напомнят о терпимости,напомнят,что сегодня 31.12 а кое кого напугают своим присутствием,после затянувшихся праздников .Форуму процветания!Форучанам хорошего настроения,всех с праздником!!!
Вместо белки ))
Подрался с дикобразом. Вот и на фига мне с этой колючкой надо было спорить про валюту
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.
Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.
Як все просто було до виборів для 73%... Порошенко - відповідав за Гройсмана-Смолія-Пристайко-Коболєва..... А зараз Зеленський за Гончарука-Смолія-Пристайко-Коболєва не відповідає... Кого винуватити в тарифах,обмінах,курсах?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.
Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.
1 Января 2019 года твой долг 1000 грн по курсу НБУ 27,82 = 35,94 доллара. 31 декабря твой долг по прежнему 1000 грн, но по кусу НБУ на конец года 23,69 = 42,21 $
Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4% Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.
juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.
Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.
Ахахаха. Вот тебе видео для освежения памяти. Яценюк 22-го ноября 2013-го года (2-й день майдана) разжигает протестные настроения, напоминая о газе внутренней добычи себестоимостью 70-100 долларов за 1000 кубов, который "жадная власть" прячет от народа Сегодня после повышения тех "коррупционных тарифов" в 11 раз это особенно забавно пересматривать... Так кто же поощрял мечты 73% о халяве, а?
lapay написав:...... Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів. Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.
Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.
Минусов достаточно, но внутренняя эмиссионная мафия - страшнее Подчинение денежно-кредитной политике ЕЦБ будет значить снижение стоимости денег и инфляции, увеличение прозрачности финансовых транзакций (снижение коррупции), увеличение инвестиций во внутренний рынок, оживление кредитования - и бизнес-, и потребительского, увеличение стоимости труда, снижение количества дефолтов как в банковском секторе, так и реальной экономике...
Всё это совсем не обязательно и не очень, на мой взгляд, связано с привязкой гривни к евро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Тарифы монополистов, особенно государственных, везде контролируются государствами. Рынок там ни с какого боку.
Точно? А чого ж Ви за бензин платите, мовчки, ринкову ціну, а за газ і тепло не хочете? Нафта ж теж видобувається із українських надр, народне надбання, так би мовити, а газ якись особливий енергоносій? Не буде такої халяви, навіть від клоуна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.