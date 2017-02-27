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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3307330833093310>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:19

  lapay написав:
  ЛАД написав:В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете?

Наприклад, у Великобританії, коли проголосували за Тетчер, яка порізала соціалку. В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.
Так що "покращення вже сьогодні" йде повним ходом, а те що буде завтра, нікого не хвилює...

За Тэтчер голосовали.
За урезание социалки голосования не было, а против закрытия шахт были сильные массовые протесты. И за это её до сих пор вспоминают не злим тихим словом.
И не забывайте о несколько различном уровне жизни у нас и Великобритании.
А держборг у нас рос и до "клоуна" при "армовире", и ничуть не медленнее. Пока что в этом плане ничего не изменилось.
Но давайте не будем тащить сюда вопросы, относящиеся больше к "Полит. дискуссиям".
То же самое и к yuri_m. Насчёт выигрышной позиции вопрос весьма спорный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:19

  shatenerbi написав:Требую :lol: ,вернуть на форум фото белок(запамятовал,кто их размещал,уж очень они были органичные,особенно на даче),пусть они смягчат накалы,напомнят о терпимости,напомнят,что сегодня 31.12 а кое кого напугают своим присутствием,после затянувшихся праздников :D .Форуму процветания!Форучанам хорошего настроения,всех с праздником!!! :!:



Вместо белки ))

Подрался с дикобразом. Вот и на фига мне с этой колючкой надо было спорить про валюту :lol:

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:А что такое халява по отношению к тарифам ? Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

Если ваш ЖЭК вдруг поднимет тарифы на обслуживание вашего дома в три раза на основании того, что в Париже такие тарифы, что вы будете радоваться?

Звісно, справедливо мати зарплати як в Германії, податки як на Віргінських островах, і соціалку, як в Швеції. :)
Високі тарифи неминучі, при ринкових відносинах. Так що звикайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:22

  lapay написав:Високі тарифи неминучі, при ринкових відносинах. Так що звикайте.


Тарифы монополистов, особенно государственных, везде контролируются государствами. Рынок там ни с какого боку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:23

  freeze написав:
  lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.
Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.
Як все просто було до виборів для 73%...
Порошенко - відповідав за Гройсмана-Смолія-Пристайко-Коболєва.....
А зараз
Зеленський за Гончарука-Смолія-Пристайко-Коболєва не відповідає...
Кого винуватити в тарифах,обмінах,курсах?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:26

  freeze написав:
  lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.


Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.



1 Января 2019 года твой долг 1000 грн по курсу НБУ 27,82 = 35,94 доллара.
31 декабря твой долг по прежнему 1000 грн, но по кусу НБУ на конец года 23,69 = 42,21 $

Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:26

  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.

Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.


Ахахаха. Вот тебе видео для освежения памяти. Яценюк 22-го ноября 2013-го года (2-й день майдана) разжигает протестные настроения, напоминая о газе внутренней добычи себестоимостью 70-100 долларов за 1000 кубов, который "жадная власть" прячет от народа :mrgreen: Сегодня после повышения тех "коррупционных тарифов" в 11 раз это особенно забавно пересматривать... Так кто же поощрял мечты 73% о халяве, а? :D

zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:28

  zРадио написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:......
Стабільність фінансів залежить не від рівня економіки, а від фінансової культури - живи по доходам, роби запаси, на чорний день, і все буде стабільно, незалежно коливання доходів.
Тільки в сім'ї так можна зробити, а в державі не виходить, бо сім'я - це своє, а держава - це щось чуже, від якої можна вимагати халяви, як дітки від батьків. А прив'язка до євро, якраз, і буде стимулювати до витрат по доходам.

Привязка к евро (карренси борд) означает отказ от собственной денежно-кредитной политики. Грубо говоря, мы один раз признаем, что не способны управлять своими деньгами, и поступаем в вечное подчинение ЦБ ЕС. Ну, как откровенно депрессивная Болгария или Черногория.


Минусов достаточно, но внутренняя эмиссионная мафия - страшнее :mrgreen: Подчинение денежно-кредитной политике ЕЦБ будет значить снижение стоимости денег и инфляции, увеличение прозрачности финансовых транзакций (снижение коррупции), увеличение инвестиций во внутренний рынок, оживление кредитования - и бизнес-, и потребительского, увеличение стоимости труда, снижение количества дефолтов как в банковском секторе, так и реальной экономике...

Всё это совсем не обязательно и не очень, на мой взгляд, связано с привязкой гривни к евро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Тарифы монополистов, особенно государственных, везде контролируются государствами. Рынок там ни с какого боку.

Точно? А чого ж Ви за бензин платите, мовчки, ринкову ціну, а за газ і тепло не хочете? Нафта ж теж видобувається із українських надр, народне надбання, так би мовити, а газ якись особливий енергоносій? Не буде такої халяви, навіть від клоуна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:31

  lapay написав:.....
Високі тарифи неминучі, при ринкових відносинах. Так що звикайте.

Неминучi.
Но и доходы должны хоть как-то соответствовать тарифам.
Давайте заканчивать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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