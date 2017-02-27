Додано: Вів 31 гру, 2019 13:19

lapay написав: ЛАД написав: В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете? В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете?

Наприклад, у Великобританії, коли проголосували за Тетчер, яка порізала соціалку. В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.

Так що "покращення вже сьогодні" йде повним ходом, а те що буде завтра, нікого не хвилює... Наприклад, у Великобританії, коли проголосували за Тетчер, яка порізала соціалку. В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.Так що "покращення вже сьогодні" йде повним ходом, а те що буде завтра, нікого не хвилює...

За Тэтчер голосовали.За урезание социалки голосования не было, а против закрытия шахт были сильные массовые протесты. И за это её до сих пор вспоминают не злим тихим словом.И не забывайте о несколько различном уровне жизни у нас и Великобритании.А держборг у нас рос и до "клоуна" при "армовире", и ничуть не медленнее. Пока что в этом плане ничего не изменилось.Но давайте не будем тащить сюда вопросы, относящиеся больше к "Полит. дискуссиям".То же самое и к. Насчёт выигрышной позиции вопрос весьма спорный.