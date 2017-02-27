zzzzzz
Переоценка переоценкой, но у нас вроде внешний валютный долг тоже вырос, если не ошибаюсь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:33
zzzzzz
Переоценка переоценкой, но у нас вроде внешний валютный долг тоже вырос, если не ошибаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:37
Это как раз понятно. Я просто о другом. Говорить, что Зеленский или Гончарук что-то сделали для увеличения-уменьшения госдолга это неверно. Если Порошенко, абсолютно уверен, влиял собственноручно и вникал в политику госдолга, то Зеленский или Гончарук этого не делают, или в силу других приоритетов, или в силу недостатка профильного образования.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я сумарний рахував, і валютний і гривневий. Зелені активно міняють перший на другий, як і Яник. Якщо зелені планують міцну гривню (планують), то вони збільшують доларові борги і вартість обслуговування боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:51
Так считай по единому курсу на начало и конец периода, а не меняй курсы как тебе хочется.
Или считай раздельно по каждой валюте. На сколько вырос долг который был привлечен в валюте с начала года ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:52
знаю как рагули из закарпатья идут в лес рубят елки нанимают бус везут на базар во Львове платят за оренду места хранения ёлок на базаре ...выходят почти в ноль ибо бус хранение дорого ...по факту у них остаеться куча нераспроданых ёлок - которые остаються на базаре .
Итоги УРОН природе и карпатским лесам ! бухие = пяные рагули . По поводу Красоты запаха и так далее наши предки выкапивали елку садили ее в горошк наряжали а весной высаживали обратно в природу так сделал и я . Выкопал в лесу маааленькую елочку и посадил в горшок , поливаю регулярно . У кого угоья побольше садят ёлочку во дворе под 5-10 метров . У кого апартаменты побольше можете выкопать и 1,5 метровую
вот такая маааленька ёлочка вписалась в маааленьку комнатку 17м2 , одной из моих квартир
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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