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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3307330833093310

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:33

zzzzzz
Переоценка переоценкой, но у нас вроде внешний валютный долг тоже вырос, если не ошибаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:37

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.


Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.



1 Января 2019 года твой долг 1000 грн по курсу НБУ 27,82 = 35,94 доллара.
31 декабря твой долг по прежнему 1000 грн, но по кусу НБУ на конец года 23,69 = 42,21 $

Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.


Это как раз понятно. Я просто о другом. Говорить, что Зеленский или Гончарук что-то сделали для увеличения-уменьшения госдолга это неверно. Если Порошенко, абсолютно уверен, влиял собственноручно и вникал в политику госдолга, то Зеленский или Гончарук этого не делают, или в силу других приоритетов, или в силу недостатка профильного образования.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.

Я сумарний рахував, і валютний і гривневий. Зелені активно міняють перший на другий, як і Яник. Якщо зелені планують міцну гривню (планують), то вони збільшують доларові борги і вартість обслуговування боргу.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:51

  lapay написав:
  zzzzzz написав:Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.

Я сумарний рахував, і валютний і гривневий. Зелені активно міняють перший на другий, як і Яник. Якщо зелені планують міцну гривню (планують), то вони збільшують доларові борги і вартість обслуговування боргу.


Так считай по единому курсу на начало и конец периода, а не меняй курсы как тебе хочется.

Или считай раздельно по каждой валюте. На сколько вырос долг который был привлечен в валюте с начала года ?

Трындец, иди это на форуме домохозяек эту дич впаривай бабкам.
ЫксперД бл.......
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 31 гру, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:52

  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...

знаю как рагули из закарпатья идут в лес рубят елки нанимают бус везут на базар во Львове платят за оренду места хранения ёлок на базаре ...выходят почти в ноль ибо бус хранение дорого ...по факту у них остаеться куча нераспроданых ёлок - которые остаються на базаре .
Итоги УРОН природе и карпатским лесам ! бухие = пяные рагули . По поводу Красоты запаха и так далее наши предки выкапивали елку садили ее в горошк наряжали а весной высаживали обратно в природу так сделал и я . Выкопал в лесу маааленькую елочку и посадил в горшок , поливаю регулярно . У кого угоья побольше садят ёлочку во дворе под 5-10 метров . У кого апартаменты побольше можете выкопать и 1,5 метровую ЗображенняЗображенняЗображення
вот такая маааленька ёлочка вписалась в маааленьку комнатку 17м2 , одной из моих квартир
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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