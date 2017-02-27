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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3308330933103311>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:33

zzzzzz
Переоценка переоценкой, но у нас вроде внешний валютный долг тоже вырос, если не ошибаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:37

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.


Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.



1 Января 2019 года твой долг 1000 грн по курсу НБУ 27,82 = 35,94 доллара.
31 декабря твой долг по прежнему 1000 грн, но по кусу НБУ на конец года 23,69 = 42,21 $

Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.


Это как раз понятно. Я просто о другом. Говорить, что Зеленский или Гончарук что-то сделали для увеличения-уменьшения госдолга это неверно. Если Порошенко, абсолютно уверен, влиял собственноручно и вникал в политику госдолга, то Зеленский или Гончарук этого не делают, или в силу других приоритетов, или в силу недостатка профильного образования.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.

Я сумарний рахував, і валютний і гривневий. Зелені активно міняють перший на другий, як і Яник. Якщо зелені планують міцну гривню (планують), то вони збільшують доларові борги і вартість обслуговування боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:51

  lapay написав:
  zzzzzz написав:Таким образом долларовый долг вырос с 35,94 до 42,21 $ , рост 17,4%
Но ты брал в долг в гривнах, и должен отдавать в гривнах. А перестчет гривневого долга в доллары по разным курсам это не рост долга, а простая переоценка по текущим котировкам.

Я сумарний рахував, і валютний і гривневий. Зелені активно міняють перший на другий, як і Яник. Якщо зелені планують міцну гривню (планують), то вони збільшують доларові борги і вартість обслуговування боргу.


Так считай по единому курсу на начало и конец периода, а не меняй курсы как тебе хочется.

Или считай раздельно по каждой валюте. На сколько вырос долг который был привлечен в валюте с начала года ?

Трындец, иди это на форуме домохозяек эту дич впаривай бабкам.
ЫксперД бл.......
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 31 гру, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Так считай по единому курсу на начало и конец периода, а не меняй курсы как тебе хочется.

Или считай раздельно по каждой валюте. На сколько вырос долг который был привлечен в валюте с начала года ?

Як хочу, так і рахую, чому саме так - вже пояснив. Якщо не зрозумів - прочитай ще раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:04

  zzzzzz написав:
  Pupsik написав:
  edvardd написав:Сегодня скупался на НГ, по городу полно нераспроданных ёлок, причём местами цена от 50 гривень, народ покупайте ёлки - это натуральная зелень, радующая глаз и пахнущая лесом, порадуйте себя и близких, настоящая ёлка - хороший подарок до мая месяца... :wink:
а резиновая ёлка - это как резиновая женщина...


завтра под вечер купим )


Послезавтра будет еще дешевле, практически даром )
НЕ во Львое тут ёлку покупают на православное рождество то есть до вечера 6-ого будут продавать елки
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:04

  shatenerbi написав:Требую :lol: ,вернуть на форум фото белок(запамятовал,кто их размещал,уж очень они были органичные,особенно на даче),пусть они смягчат накалы,напомнят о терпимости,напомнят,что сегодня 31.12 а кое кого напугают своим присутствием,после затянувшихся праздников :D .Форуму процветания!Форучанам хорошего настроения,всех с праздником!!! :!:

мои белочки на живой ёлочке :D
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:33

Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.

Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.

Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... adiyut.htm

Що втратила Україна:

АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.

"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.

Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.

Що отримала Україна:

Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;

Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.

У Росії угодами задоволені
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:44

Да пора готовится к Новому году.

Всех с праздником

И как говорится : :wink:

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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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